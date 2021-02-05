В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко объяснил, приведет ли посадка Навального к радикализации несанкционированных протестов в России

Кроме того, политолог прокомментировал запрет оппозиционных телеканалов на Украине.

— 00:20.​ Приведет ли посадка Навального к радикализации несанкционированных протестов в России?

— 22:16.​ Попытается ли Зеленский ликвидировать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»? И к каким последствиям приведет это противостояние?

Ищенко объяснил, почему майдан в России невозможен © кадр из видео Украина.ру

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального реальным. За последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.