Кроме того, политолог прокомментировал запрет оппозиционных телеканалов на Украине.
— 00:20. Приведет ли посадка Навального к радикализации несанкционированных протестов в России?
— 22:16. Попытается ли Зеленский ликвидировать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»? И к каким последствиям приведет это противостояние?
Согласно опросу Киевского международного института социологии, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (24,1%), «Слуга народа» (18,2%), «Европейская солидарность» (15,6%), «Батькивщина» (10,3%) и «Сила и честь» (6,4%).
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального реальным. За последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.