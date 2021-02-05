Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис в эфире YouTube-канала Украина.ру прокомментировала закрытие оппозиционных телеканалов на Украине

Запрет телеканалов: политолог назвал последствия судебных исков для Украины © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

08:45​ — расползется ли украинский сценарий блокировки неугодных СМИ до Штатов;

12:35​ — как взаимосвязаны решения президента Украины Владимира Зеленского с президентством США Джо Байдена;

15:50​ — как должна реагировать Россия.

Ранее, 2 февраля, стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание.

Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».