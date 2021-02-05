00:40 — реакция мирового сообщества, о санкциях против своих же граждан;
08:45 — расползется ли украинский сценарий блокировки неугодных СМИ до Штатов;
12:35 — как взаимосвязаны решения президента Украины Владимира Зеленского с президентством США Джо Байдена;
15:50 — как должна реагировать Россия.
Ранее, 2 февраля, стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание.
Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».