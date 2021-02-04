Так, по мнению нардепа, Запад специально создает для Зеленского такие условия, в которых он вынужден нарушать нормы права.
Кроме того, эксперт объяснил, почему Офис Зеленского воюет с Александром Дубинским и чем это закончится.
Напомним, 2 февраля стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne. После указа президента Владимира Зеленского они прекратили вещание.
Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».