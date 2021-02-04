Народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал, с какой целью Владимир Зеленский отключил три оппозиционных телеканала

Так, по мнению нардепа, Запад специально создает для Зеленского такие условия, в которых он вынужден нарушать нормы права.

Отчаянный шаг Зеленского. Зачем власти Украины закрывают телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александром Дубинским и чем это закончится.

Напомним, 2 февраля стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne. После указа президента Владимира Зеленского они прекратили вещание.

Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».