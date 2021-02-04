Композитор Быстряков рассказал, что именно раскалывает украинский народ
Композитор Быстряков рассказал, что именно раскалывает украинский народ
© кадр из видео Украина.ру
С 16 января вся сфера обслуживания Украины вслед за сферой образования перешла на украинский язык в полном соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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