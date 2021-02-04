С 16 января вся сфера обслуживания Украины вслед за сферой образования перешла на украинский язык в полном соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Смотрите полную версию интервью здесь.
С 16 января вся сфера обслуживания Украины вслед за сферой образования перешла на украинский язык в полном соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Смотрите полную версию интервью здесь.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.