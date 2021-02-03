Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру обсудил с журналистами введенные президентом Владимиром Зеленским санкции в отношении оппозиционных телеканалов, оценил последствия запрета, а также возможные ответные действия со стороны оппозиционных СМИ

Украина.ру на Youtube Пара дежурных фраз, и все переходят на русский: как Одесса встретила закон о мове