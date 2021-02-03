Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру обсудил с журналистами введенные президентом Владимиром Зеленским санкции в отношении оппозиционных телеканалов, оценил последствия запрета, а также возможные ответные действия со стороны оппозиционных СМИ
Вечером 2 февраля на Украине Зеленский запретил вещание сразу трех оппозиционных телеканалов — ZIK, Newsone и «112 Украина».
У них аннулируются лицензии, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами и прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ.
Эти действия киевского режима уже поддержало посольство США на Украине.
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