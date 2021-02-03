«Демократура» имени Оруэлла. В какой реальности просыпаются украинцы
«Демократура» имени Оруэлла. В какой реальности просыпаются украинцы
© РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк
Вечером 2 февраля на Украине Зеленский запретил вещание сразу трех оппозиционных телеканалов — ZIK, Newsone и «112 Украина».

У них аннулируются лицензии, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами и прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ.

Эти действия киевского режима уже поддержало посольство США на Украине. 