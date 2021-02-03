Он также объяснил, почему депутата Верховной Рады Александра Дубинского можно назвать героем украинской войны за независимость от США.
Напомним, США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за «вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов».
Дубинский вместе депутатом Андреем Деркачем обнародовал переговоры экс-президента Петра Порошенко с Джо Байденом, а также материалы, свидетельствующие об участии Байдена в коррупционных махинациях вокруг украинской компании «Бурисма».
Представители посольства США на Украине каждый день выдвигали Офису президента (ОП) Владимира Зеленского требования исключить Дубинского из фракции «Слуга народа».
Временная поверенная в делах США Кристина Квин требовала от главы Офиса президента Андрея Ермака ускорить избавление от Дубинского, иначе диалога с администрацией нового президента США Байдена не будет.
В итоге депутаты Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» большинством голосов поддержали исключение из фракции их коллеги Дубинского.