В интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Чаплыга рассказал о сложном положении, в котором сейчас оказалась Украина

Он также объяснил, почему депутата Верховной Рады Александра Дубинского можно назвать героем украинской войны за независимость от США.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

Дубинский вместе депутатом Андреем Деркачем обнародовал переговоры экс-президента Петра Порошенко с Джо Байденом, а также материалы, свидетельствующие об участии Байдена в коррупционных махинациях вокруг украинской компании «Бурисма».

Представители посольства США на Украине каждый день выдвигали Офису президента (ОП) Владимира Зеленского требования исключить Дубинского из фракции «Слуга народа».

Временная поверенная в делах США Кристина Квин требовала от главы Офиса президента Андрея Ермака ускорить избавление от Дубинского, иначе диалога с администрацией нового президента США Байдена не будет.

В итоге депутаты Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» большинством голосов поддержали исключение из фракции их коллеги Дубинского.