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Ранее, 2 февраля, стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: "112 Украина" и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne.
После утверждения указа президентом Владимиром Зеленским они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».