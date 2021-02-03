00:45​ Как отреагировали журналисты "112 Украина"?

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10:35​ Кто следующий?

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ЕС поддержал санкции против «каналов Медведчука» — посол Украины
ЕС поддержал санкции против «каналов Медведчука» — посол Украины
© Facebook, Mission of Ukraine to the EU
Ранее, 2 февраля, стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: "112 Украина" и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne.

После утверждения указа президентом Владимиром Зеленским они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

 