Журналист канала «112 Украина» Екатерина Жарких рассказала, чем обернется решение Владимира Зеленского о блокировке вещания каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne

00:45​ Как отреагировали журналисты "112 Украина"?

07:25​ Почему Порошенко не стал блокировать каналы Козака?

10:35​ Кто следующий?

15:25​ В какой мере украинизация раскалывает общество?

ЕС поддержал санкции против «каналов Медведчука» — посол Украины © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

После утверждения указа президентом Владимиром Зеленским они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».