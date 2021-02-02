Издание Украина.ру провело опрос в Киеве и выяснило, как жители украинской столицы относятся к запрету романа киевлянина Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Украинский чиновник Сергей Олийнык, который занимает должность начальника управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Украины, в интервью агентству «Укринформ» похвастался длинным списком запрещенной литературы с именами писателей, ученых и деятелей культуры, которые широко известны за пределами бывшего СССР.

Среди прочих под запрет попало одно из изданий Михаила Булгакова, репрессированное по чисто формальному признаку.

«В предисловии к книге "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — пояснил Олийнык.