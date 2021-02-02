Во вторник, 2 февраля, в Москве открыли мемориальную доску в честь легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.
Доску установили на здании Дома Радио на Пятницкой улице, 25. Юрий Левитан работал в этом здании с 1949 по 1983 год. Доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом знаменитого диктора и надписью: «Голос Победы Юрий Левитан».
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы «Россия сегодня», приуроченных к 80-летию Советского информбюро.