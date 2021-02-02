На здании Дома Радио появилась мемориальная доска в честь легендарного голоса Победы — диктора Юрия Левитана

Во вторник, 2 февраля, в Москве открыли мемориальную доску в честь легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Часовой киевских ворот: одессит Николай Трусевич и «Матч смерти» © chernomorets.odessa.ua

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы «Россия сегодня», приуроченных к 80-летию Советского информбюро.