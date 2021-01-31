Ранее США ввели санкции против семи граждан и четырех СМИ Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук.
Нардепы от «Слуги народа» большинством голосов поддерживают исключение из фракции Дубинского. Вопрос будет вынесен на формальное голосование фракции — сбор подписей. Для вынесения на рассмотрение Рады понадобится 70% подписей, или 172 человека. Всего во фракции «Слуга народа» числятся 246 депутатов.