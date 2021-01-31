Политолог Михаил Чаплыга прокомментировал раскол во фракции «Слуга народа» из-за возможного исключения Александра Дубинского, а также возможные последствия и кризис власти

Алексей Попов: Ситуация с Дубинским будет работать на раскол «Слуги народа» © sobityadnya.ru Александр Дубинский и бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук.

Нардепы от «Слуги народа» большинством голосов поддерживают исключение из фракции Дубинского. Вопрос будет вынесен на формальное голосование фракции — сбор подписей. Для вынесения на рассмотрение Рады понадобится 70% подписей, или 172 человека. Всего во фракции «Слуга народа» числятся 246 депутатов.