В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— Политтехнолог из Одессы Алексей Цветков рассказал, как ему удалось вакцинироваться в России;

— Эксперимент: могут ли украинцы бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса? (ВИДЕО);

— Российские пункты вакцинации для украинцев: быть или не быть?

— Насильственная украинизация и языковая дискриминация на Украине;

— Владимир Путин о войне против русского языка (ВИДЕО);

— Законопроект о легализации двойного гражданства на Украине;

— ​Протесты украинских предпринимателей (ВИДЕО);

— Презентация книги Кирилла Вышинского (ВИДЕО);

— ​Скончался народный артист СССР Василий Лановой.