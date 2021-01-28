Участники шествия от Майдана направились к представительству Европейского Союза, после чего двинулись к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.
У здания посольства США на Украине бойцы Национальной гвардии и полицейские обеспечивают общественный порядок. Территорию посольства по периметру оцепили нацгвардейцы.
Движение автомобильного транспорта по улице Игоря Сикорского, где и расположено посольство, перекрыто. Сообщается, что протестующих собралось около тысячи человек.
Напомним, предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.