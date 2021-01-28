28 января в Киеве после новогодних праздников вновь прошел массовый митинг предпринимателей. Люди митинговали у посольства США, а не у парламента или офиса президента - уже все знают, кому принадлежит реальная власть на Украине. Видеорепортаж с места событий представляет Украина.ру

Участники шествия от Майдана направились к представительству Европейского Союза, после чего двинулись к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.

Протесты в Одессе. Моряки — против коррупции и поборов в Мининфраструктуры © 048.ua

Движение автомобильного транспорта по улице Игоря Сикорского, где и расположено посольство, перекрыто. Сообщается, что протестующих собралось около тысячи человек.

Напомним, предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.