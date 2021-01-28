Напомним, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джозефом Байденом.
Отмечается, что в ходе разговора президенты выразили удовлетворенность нынешними достижениями в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Также Путин и Байден затронули темы одностороннего выхода США из Договора по открытому небу и сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Вдобавок к тому лидеры обсудили внутриукраинское урегулирование и российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.