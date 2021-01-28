Политолог Ростислав Ищенко в своем видеоблоге на Украина.ру рассказал, почему США согласились продлить договор СНВ-3. Кроме того, политолог объяснил, почему американцы постоянно заявляют о своей поддержке суверенитета Украины

Напомним, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джозефом Байденом.

Разговор с Путиным: Россия оказалась для Байдена важнее Украины © REUTERS, Jonathan Ernst

Также Путин и Байден затронули темы одностороннего выхода США из Договора по открытому небу и сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Вдобавок к тому лидеры обсудили внутриукраинское урегулирование и российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.