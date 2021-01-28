  • память о концлагерях Второй мировой войны;
  • фальсификации истории, связанные со Второй мировой войной;
  • политика ряда стран, направленная на уничтожение памяти о месте и роли Красной Армии во Второй мировой войне.

Участники мероприятия:

  • Роман Гнатюк — журналист, ведущий Украина.ру;
  • Денис Денисов — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Россия);
  • Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС (Россия);
  • Егор Дибров — старший научный сотрудник Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Россия);
  • Александр Шпаковский — директор аналитического центра «Актуальная Концепция» (Беларусь);
  • Матеуш Пискорский  политолог, публицист и журналист, депутат Польского Сейма V созыва (Польша);
  • Вацлав Снопек — политик, экс-член палаты депутатов Чешской Республики с 2006 по 2010 год и с 2013 по 2017 год (Чехия);
  • Александр Маначинский — к.в.н., военный историк (Украина);
  • Игорь Тулянцев — председатель Общественного совета «За свободную Родину» (Молдова).