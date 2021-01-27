Житель Полтавы Евгений Мизев создает модели кораблей, которые точь-в-точь похожи на настоящие. О чудо-мастере - в видеосюжете Украина.ру

Увлекся моделированием Евгений еще в детстве — тогда он изготавливал себе игрушки по журналу "Приложение к "Юному технику". С появлением интернета Евгений начал более детально изучать моделирование, так что его уменьшенные копии кораблей с каждым разом становились лучше и лучше.

В 2011 году мастер отправился на чемпионат "Кубок университета" в Санкт-Петербурге, где познакомился с профессионалами судомоделирования. Через год после этой поездки Евгений выиграл серебряную медаль чемпионата Украины, а еще через год — золотую медаль страны по судомоделизму.

Сейчас в коллекции Мизева более 50 деревянных моделей. По словам Мизева, на создание только одной детали может уйти больше недели.