Конституционный суд Молдавии в середине января признал неконституционным действующий языковой закон, утверждающий русский язык в стране языком межнационального общения. В это же время на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
По мнению Косачева, по времени совпадение двух атак на русский язык, может, и случайное, «но по содержанию — явно нет», поскольку резкое ущемление прав русскоязычных граждан соответствующие политические лидеры рассматривают как важную и необходимую веху на пути в Европу».
Косачев отметил, что такое отношение к русским всегда встречает молчаливую поддержку со стороны властей Евросоюза, которые всегда игнорируют нарушение собственных конвенций, если это так или иначе затрагивает права русскоязычных.
«Соответственно, борьба с русским языком для подобных политиков — это не столько про язык как инструмент межнациональной коммуникации, сколько про геополитический вектор», — отметил Косачев.
Режим Санду попирает права молдаван, проводя политику румынизации, и права сотен тысяч граждан Молдавии других национальностей, для которых русский язык является либо родным, либо основным в использовании — а это и русские, и гагаузы, и болгары, и украинцы, добавил он.
Косачев полагает, что последствиями таких шагов Киева и Кишинева станут дальнейшее замораживание урегулирования приднестровского конфликта.
Это важный сигнал и для жителей Донбасса, которые получат подтверждение своих опасений «по поводу неизбежной дискриминации по национальному и языковому признаку в составе Украины при абсолютном попустительстве европейцев».