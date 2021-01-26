Власти Украины и Молдавии решили проложить путь в Европу через ущемление прав русскоязычных граждан своих стран, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости 26 января

Русскоязычные на Украине: «Зелёная книга» для жителей «языковых гетто» © Public domain

По мнению Косачева, по времени совпадение двух атак на русский язык, может, и случайное, «но по содержанию — явно нет», поскольку резкое ущемление прав русскоязычных граждан соответствующие политические лидеры рассматривают как важную и необходимую веху на пути в Европу».

Косачев отметил, что такое отношение к русским всегда встречает молчаливую поддержку со стороны властей Евросоюза, которые всегда игнорируют нарушение собственных конвенций, если это так или иначе затрагивает права русскоязычных.

«Соответственно, борьба с русским языком для подобных политиков — это не столько про язык как инструмент межнациональной коммуникации, сколько про геополитический вектор», — отметил Косачев.

Режим Санду попирает права молдаван, проводя политику румынизации, и права сотен тысяч граждан Молдавии других национальностей, для которых русский язык является либо родным, либо основным в использовании — а это и русские, и гагаузы, и болгары, и украинцы, добавил он.

Косачев полагает, что последствиями таких шагов Киева и Кишинева станут дальнейшее замораживание урегулирования приднестровского конфликта.

Это важный сигнал и для жителей Донбасса, которые получат подтверждение своих опасений «по поводу неизбежной дискриминации по национальному и языковому признаку в составе Украины при абсолютном попустительстве европейцев».