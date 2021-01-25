Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, что общего у протестов в Белоруссии и несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального в России и чем они отличаются

Утро на Украина.ру: в России пытаются реализовать белорусский сценарий? В понедельник, 25 января, в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза обсудят возможные санкции против России в связи с делом Навального. На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, средств массовой информации, а также ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Европарламент потребовал остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».