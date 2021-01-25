В субботу, 23 января, в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Накануне протестов американское посольство опубликовало на своем официальном сайте точные адреса, время начала и маршруты протестных акций.
В понедельник, 25 января, в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза обсудят возможные санкции против России в связи с делом Навального.
На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, средств массовой информации, а также ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Европарламент потребовал остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».