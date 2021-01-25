В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру»:

Утро на Украина.ру: анонс событий, почему Украина отказывается от российской вакцины? © Скриншот из видео Украина.ру Алексеем Навальным: возможные санкции;

— несанкционированные акции в поддержку Навального в России (видео);

— пытаются ли в России реализовать белорусский сценарий;

— зачем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская хочет вернуться в Белоруссию и призывает Запад ужесточить санкции;

— европейские митинги в поддержку Навального (видео);

— вмешательство США во внутренние дела России;

— официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию посольства США о протестах (видео);

— в США скончался телеведущий Ларри Кинг;

— украинские школьники и студенты возвращаются на очную форму обучения;

— практика обмена студентами между Белоруссией и Россией;

— политолог Ростислав Ищенко о качестве современного образования;

— день рождения президента Украины Владимира Зеленского.