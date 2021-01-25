- реакция Запада на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным: возможные санкции;
— несанкционированные акции в поддержку Навального в России (видео);
— пытаются ли в России реализовать белорусский сценарий;
— зачем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская хочет вернуться в Белоруссию и призывает Запад ужесточить санкции;
— европейские митинги в поддержку Навального (видео);
— вмешательство США во внутренние дела России;
— официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию посольства США о протестах (видео);
— в США скончался телеведущий Ларри Кинг;
— украинские школьники и студенты возвращаются на очную форму обучения;
— практика обмена студентами между Белоруссией и Россией;
— политолог Ростислав Ищенко о качестве современного образования;
— день рождения президента Украины Владимира Зеленского.