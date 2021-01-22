0:44 — Инаугурация Байдена

13:50 — Вопрос войны на Донбассе

22:36 — Новая волна украинизации

26:10 — Киевляне и Майдан 2013/14 годов

29:16 — Незнание украинского языка

35:55 — Минобороны Украины против блогерши

41:10 — Митинг Навального

 

 