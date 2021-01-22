0:44 — Инаугурация Байдена
13:50 — Вопрос войны на Донбассе
22:36 — Новая волна украинизации
26:10 — Киевляне и Майдан 2013/14 годов
29:16 — Незнание украинского языка
35:55 — Минобороны Украины против блогерши
41:10 — Митинг Навального
0:44 — Инаугурация Байдена
13:50 — Вопрос войны на Донбассе
22:36 — Новая волна украинизации
26:10 — Киевляне и Майдан 2013/14 годов
29:16 — Незнание украинского языка
35:55 — Минобороны Украины против блогерши
41:10 — Митинг Навального
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