В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» от 22 января вы узнаете:

00:56 — Что такое «ковид-паспорт» и нужно ли документ вводить в России?

05:21 — Как проходит массовая вакцинация в России?

10:22 — Как прошла инаугурация Джо Байдена?

12:12 — Протесты в Портленде и Сиэтле.

13:45 — Политолог Богдан Безпалько о «ковид-паспортах», повторном референдуме о статусе Донбасса. Также политолог ответил, как американцы изменят политику на украинском направлении.

34:04 — Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев рассказал о первых шагах Байдена и демократов в отношении Украины. В частности, эксперт спрогнозировал войну между американцами и украинскими олигархами.

46:10 — Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Алексея Навального пешкой в чужой игре.