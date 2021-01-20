Политолог-американист Вероника Крашенинникова в эфире Украина.ру прокомментировала инаугурацию 46-го президента США Джозефа Байдена

Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Действующий президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.

Байден заручился поддержкой большинства в коллегии выборщиков, за него отдали 302 голоса при необходимом минимуме в 270, за Трампа — 232.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, сорвав заседание сената и палаты представителей, на котором должна была быть официально оформлена победа Байдена. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Инаугурация Джо Байдена проходит 20 января при беспрецедентных мерах безопасности.