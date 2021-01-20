20 января 2021 года в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена, который станет 46-м главой государства. YouTube-канал «Украина.ру» представляет видео с места событий

В Вашингтон к инаугурации Байдена ввели 25 тысяч нацгвардейцев, а это втрое больше, чем во время предыдущих инаугураций.

Все федеральные учреждения к прибытию Байдена взяты под стражу. Белый дом и Капитолий окружили высокими заборами, а весь центр Вашингтона перекрыт блокпостами.

Кроме того, в Вашингтоне развернуты не только подразделения по борьбе с терроризмом, но и спецотряды Береговой охраны США, предназначенные для мероприятий по борьбе с радиационной и химической угрозами.

Джо Байден и Камала Харрис в качестве вице-президента принесут присягу на специальной трибуне на западной террасе Белого дома.

В США также принято, что на церемонии в Вашингтоне присутствует и уходящий с поста президент, однако Дональд Трамп отказался появляться на торжестве.