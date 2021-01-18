Он также поведал, станет ли жена оппозиционера Юлия Навальная российским вариантом бежавшей из Белоруссии Светланы Тихановской и почему все попытки раскачать ситуацию в РФ оборачиваются провалом.
Находящийся в розыске Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии. Его задержали в аэропорту, он находится под стражей в ожидании решения суда относительно меры пресечения.
Российская Федеральная служба исполнения наказаний ранее сообщала, что планирует задержать его из-за злостных нарушений режима условного заключения — Навальный имеет две условные судимости: из-за растраты 16 млн рублей по делу «Кировлеса» и хищения порядка 30 млн рублей по делу «Ив Роше».
Освобождения Навального потребовал Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД нескольких европейских стран.