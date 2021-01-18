Политтехнолог Алексей Цветков в эфире Украина.ру рассказал о том, на что рассчитывал Навальный, возвращаясь в Россию

Он также поведал, станет ли жена оппозиционера Юлия Навальная российским вариантом бежавшей из Белоруссии Светланы Тихановской и почему все попытки раскачать ситуацию в РФ оборачиваются провалом.

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Российская Федеральная служба исполнения наказаний ранее сообщала, что планирует задержать его из-за злостных нарушений режима условного заключения — Навальный имеет две условные судимости: из-за растраты 16 млн рублей по делу «Кировлеса» и хищения порядка 30 млн рублей по делу «Ив Роше».

Освобождения Навального потребовал Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД нескольких европейских стран.