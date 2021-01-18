• 00:15 — анонс событий на неделю;
• 04:26 — какие меры безопасности сейчас в Вашингтоне (видео);
• 07:37 — Дмитрий Козак о переговорах с советниками лидеров «нормандской четверки»;
• 09:34 — донецкий журналист Рамиль Замдыханов объяснил решение ЛДНР передать Украине в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц;
• 20:35 — кораблекрушение у берегов Турции (видео);
• 22:12 — журналист Роман Гнатюк объяснил, как будет действовать новая норма языкового закона на Украине;
• 25:38 — политтехнолог Андрей Золотарев о насильственной украинизации и повышении тарифов на ЖКХ на Украине;
• 42:18 — возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию (видео);
• 47:05 — политолог Армен Гаспарян о возвращении Навального в Россию.