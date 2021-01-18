В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

Утро на Украина.ру: анонс событий, почему Украина отказывается от российской вакцины? © Скриншот из видео Украина.ру 00:15 — анонс событий на неделю;

• 04:26 — какие меры безопасности сейчас в Вашингтоне (видео);

• 07:37 — Дмитрий Козак о переговорах с советниками лидеров «нормандской четверки»;

• 09:34 — донецкий журналист Рамиль Замдыханов объяснил решение ЛДНР передать Украине в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц;

• 20:35 — кораблекрушение у берегов Турции (видео);

• 22:12 — журналист Роман Гнатюк объяснил, как будет действовать новая норма языкового закона на Украине;

• 25:38 — политтехнолог Андрей Золотарев о насильственной украинизации и повышении тарифов на ЖКХ на Украине;

• 42:18 — возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию (видео);

• 47:05 — политолог Армен Гаспарян о возвращении Навального в Россию.