С 1 января в Китае принят новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита».
Тем временем в Верховной Раде подготавливают законопроект, который вводит разделение украинских граждан по степени благонадежности и лояльности. Отмечается, что высокий рейтинг дает доступ к общественным услугам и беспрепятственному трудоустройству на государственные должности. Гражданам с низким рейтингом закроют доступ к общественным благам и сильно осложнят прием на работу.
Над законопроектом работает депутат Руслан Стефанчук, который инициировал внесение изменение в Гражданский кодекс Украины.