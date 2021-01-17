Социолог Евгений Копатько рассказал, получится ли у Украины перенять опыт Китая в введении социального рейтинга

Вавилов объяснил, почему Украина — не Китай: деление граждан на сорта © кадр из видео Украина.ру

Тем временем в Верховной Раде подготавливают законопроект, который вводит разделение украинских граждан по степени благонадежности и лояльности. Отмечается, что высокий рейтинг дает доступ к общественным услугам и беспрепятственному трудоустройству на государственные должности. Гражданам с низким рейтингом закроют доступ к общественным благам и сильно осложнят прием на работу.

Над законопроектом работает депутат Руслан Стефанчук, который инициировал внесение изменение в Гражданский кодекс Украины.