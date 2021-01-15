В скайп-интервью YouTube-редакции Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов рассказал, могут ли в США возникнуть серьезные беспорядки в день инаугурации Джо Байдена

Кроме того, Корнилов ответил на ряд актуальных вопросов:

— Проголосует ли Сенат за импичмент Трампа?

— Выгоден ли для России политический кризис в США?

Владимир Корнилов: Послы «Большой семерки» — самые влиятельные люди на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Корнилов прокомментировал протесты в Брюсселе.

Напомним, в Брюсселе продолжаются протесты из-за смерти чернокожего мужчины по имени Ибрагим. Он умер в полицейском участке на прошлой неделе.

Офицеры полиции попросили 23-летнего молодого человека предъявить документы, однако он бросился бежать.

Его задержали и доставили в участок, где он потерял сознание и скончался. Адвокат Ибрагима заявил, что его гибель обусловлена цветом кожи.