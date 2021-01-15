Кроме того, Корнилов ответил на ряд актуальных вопросов:
— Проголосует ли Сенат за импичмент Трампа?
— Выгоден ли для России политический кризис в США?
Также Владимир Корнилов прокомментировал протесты в Брюсселе.
Напомним, в Брюсселе продолжаются протесты из-за смерти чернокожего мужчины по имени Ибрагим. Он умер в полицейском участке на прошлой неделе.
Офицеры полиции попросили 23-летнего молодого человека предъявить документы, однако он бросился бежать.
Его задержали и доставили в участок, где он потерял сознание и скончался. Адвокат Ибрагима заявил, что его гибель обусловлена цветом кожи.