Востоковед-китаист Николай Вавилов в интервью Украина.ру рассказал, что значит для Украины возможное введение социального рейтинга по образцу Китая

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В свою очередь, в Верховной Раде Украины подготавливают законопроект, который вводит разделение украинских граждан по степени благонадежности и лояльности.

Отмечается, что высокий рейтинг дает доступ к общественным услугам и беспрепятственному трудоустройству на государственные должности.

Гражданам с низким рейтингом закроют доступ к общественным благам и сильно осложнят прием на работу.

Над законопроектом работает депутат Руслан Стефанчук, который инициировал внесение изменений в Гражданский кодекс Украины.