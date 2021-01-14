Напомним, в Китае с 01.01.2021 принят новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита».
В свою очередь, в Верховной Раде Украины подготавливают законопроект, который вводит разделение украинских граждан по степени благонадежности и лояльности.
Отмечается, что высокий рейтинг дает доступ к общественным услугам и беспрепятственному трудоустройству на государственные должности.
Гражданам с низким рейтингом закроют доступ к общественным благам и сильно осложнят прием на работу.
Над законопроектом работает депутат Руслан Стефанчук, который инициировал внесение изменений в Гражданский кодекс Украины.