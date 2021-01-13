Страсти по хоккею. Минск может лишиться мирового чемпионата из-за политики
Страсти по хоккею. Минск может лишиться мирового чемпионата из-за политики
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк
В мае в Белоруссии и в Латвии должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение остается под угрозой из-за серьезного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

Кроме того, эксперт рассказал, почему белорусская оппозиция хочет сорвать Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11-12 февраля 2021 года.

Как ожидается, на VI Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. 

 