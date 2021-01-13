Политолог Дмитрий Болкунец 12 января спрогнозировал отмену чемпионата мира по хоккею в Минске

Страсти по хоккею. Минск может лишиться мирового чемпионата из-за политики © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Кроме того, эксперт рассказал, почему белорусская оппозиция хочет сорвать Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11-12 февраля 2021 года.

Как ожидается, на VI Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.