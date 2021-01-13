В мае в Белоруссии и в Латвии должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение остается под угрозой из-за серьезного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.
Кроме того, эксперт рассказал, почему белорусская оппозиция хочет сорвать Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11-12 февраля 2021 года.
Как ожидается, на VI Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.