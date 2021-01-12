В скайп-интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров рассказал, чего ждать от визита президента Молдавии на Украину

Килинкаров прокомментировал следующие вопросы:

— Возникнут ли новые вспышки конфликта в Приднестровье?

— Каких экономических и политических договоренностей могут достигнуть Молдавия и Украина?

12 января Санду провела с Зеленским встречу в Киеве, для нее это первая зарубежная поездка в статусе президента. Стороны договорились о создании президентского совета.

Лишат жилья и пути за границу. На Украине решили жёстко бороться с должниками за услуги ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

— Есть ли у украинских властей ресурсы не повышать тарифы?

— Ожидает ли Украину тарифный майдан?

— Если население Украины не будет платить за коммунальные услуги, какие могут быть последствия?

Украину охватили протесты из-за повышения цен на коммунальные услуги, протестующие перекрывают автомагистрали. Об этом 11 января сообщают полиция и местные СМИ.

В частности, тарифы на газ для населения повысились на Украине с 1 января 2021 года. В среднем по стране повышение составило 30%.