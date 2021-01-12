Килинкаров прокомментировал следующие вопросы:
— Возникнут ли новые вспышки конфликта в Приднестровье?
— Каких экономических и политических договоренностей могут достигнуть Молдавия и Украина?
12 января Санду провела с Зеленским встречу в Киеве, для нее это первая зарубежная поездка в статусе президента. Стороны договорились о создании президентского совета.
Кроме того, эксперт объяснил, для чего на Украине повышают тарифы ЖКХ:
— Есть ли у украинских властей ресурсы не повышать тарифы?
— Ожидает ли Украину тарифный майдан?
— Если население Украины не будет платить за коммунальные услуги, какие могут быть последствия?
Украину охватили протесты из-за повышения цен на коммунальные услуги, протестующие перекрывают автомагистрали. Об этом 11 января сообщают полиция и местные СМИ.
В частности, тарифы на газ для населения повысились на Украине с 1 января 2021 года. В среднем по стране повышение составило 30%.