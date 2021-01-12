Эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Наумов рассказал, зачем демократы готовят импичмент Дональду Трампу.

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Какими будут первые шаги Джо Байдена на посту президента США?

— Насколько вероятен сценарий импичмента Трампа?

— На какой период демократы одержали победу? Смогут ли республиканцы снова прийти к власти?

— Какова будет политика Байдена на постсоветском пространстве?

Демократы готовят Трампу уникальный импичмент © AP, Jacquelyn Martin

Палата представителей американского Конгресса готовится 13 января начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти.

Импичмента самого по себе недостаточно для отстранения президента от власти, поэтому демократы надеются, что это сделает вице-президент Майк Пенс. Об этом они попросят Пенса в отдельной резолюции.