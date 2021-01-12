Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какими будут первые шаги Джо Байдена на посту президента США?
— Насколько вероятен сценарий импичмента Трампа?
— На какой период демократы одержали победу? Смогут ли республиканцы снова прийти к власти?
— Какова будет политика Байдена на постсоветском пространстве?
Напомним, инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января.
Палата представителей американского Конгресса готовится 13 января начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти.
Импичмента самого по себе недостаточно для отстранения президента от власти, поэтому демократы надеются, что это сделает вице-президент Майк Пенс. Об этом они попросят Пенса в отдельной резолюции.