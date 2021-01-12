Глава комсомола Украины Михаил Кононович 11 января рассказал о том, какое развитие могут получить «коммунальные бунты», которые прокатились по всей стране в связи с повышением тарифов ЖКХ

Прощание с квартирой. На Украине будут жестко бороться с долгами за ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

Украину охватили протесты из-за повышения цен на коммунальные услуги, протестующие перекрывают автомагистрали. Об этом 11 января сообщила полиция и местные СМИ. Протесты проходят в Черновцах, Сумах, Львове, Одессе, Хусте (Закарпатская область), Кропивницком, а также в Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках (Черниговская область), Мелитополе (Запорожская область), Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).