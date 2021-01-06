Как РПЦ и УПЦ должны реагировать на заявления представителей так называемой ПЦУ? Зачем Зеленский позвал Варфоломея на Украину?
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Напомним, в октябре 2020 года, во время визита в Турцию, Владимир Зеленский провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его приехать на Украину. Иерархи Украинской православной церкви опасаются, что визит Константинопольского патриарха на Украину спровоцирует новый виток конфликтов и противостояний на религиозной почве. В частности, сторонники ПЦУ и их лоббисты в структурах власти могут решить, что данный приезд является сигналом поддержки со стороны официального Киева курса Фанара в отношении церковной сферы Украины.