Политолог Ростислав Ищенко рассказал, среди кого и почему взгляды националиста, пособника фашистов Степана Бандеры пользуются популярностью на Украине

Первого января несколько тысяч человек в Киеве отметили 112-летие лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры шествием с факелами по центру города.

Почему именно Бандера, а не Петлюра или Махно, провозглашен героем Украины?

«Не повторять ошибок»: Зеленскому предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Ростислав Ищенко - один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Украина.ру.