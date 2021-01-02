Первого января несколько тысяч человек в Киеве отметили 112-летие лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры шествием с факелами по центру города.
Почему именно Бандера, а не Петлюра или Махно, провозглашен героем Украины?
Новый выпуск видеоблога эксперта посвящен тому, как на Украине выбирали, кого из спорных деятелей истории провозгласить национальными героями.
Ростислав Ищенко - один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Украина.ру.