Первого января несколько тысяч человек в Киеве отметили 112-летие лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры шествием с факелами по центру города.

Почему именно Бандера, а не Петлюра или Махно, провозглашен героем Украины?

«Не повторять ошибок»: Зеленскому предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу
«Не повторять ошибок»: Зеленскому предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу
© РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
Новый выпуск видеоблога эксперта посвящен тому, как на Украине выбирали, кого из спорных деятелей истории провозгласить национальными героями.

Ростислав Ищенко - один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Украина.ру.

 

 