В Москве стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» граждан старше 60 лет. Пациенты и врачи поделились впечатлениями в видеосюжете

26 декабря Минздрав РФ одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60. С 28 декабря в московских клиниках началась вакцинация этой категории граждан.

«Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Как рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, глава государства также готов привиться "Спутником V" и вскоре сам расскажет о своем решении.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.