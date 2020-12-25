В большом интервью на Украина.ру телеведущий, журналист и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников и телеведущий проекта "Украина, которую мы любим" Александр Галицкий (Киев)

В большом интервью на Украина.ру телеведущий, журналист и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников и телеведущий проекта "Украина, которую мы любим" Александр Галицкий (Киев).

Гости рассказали о революционном российско-украинском ТВ-проекте, а также ответили на ряд волнующих вопросов украинцев и россиян:

есть ли запрос в России и Украине на позитив в отношении друг друга;

хотят ли в Украине слышать позитив о России;

работают ли российские СМИ против сторонников единства русских и украинцев;

может ли церковь примирить украинцев и русских;

остался ли Киев русским городом;

жизнь после томоса: взгляд из Киева;

как отреагировали украинцы на ТВ-проект "Украина, которую мы любим";

о влиянии телеканала "Спас" на украинскую аудиторию;

российско-украинский разлад: кто является бенефициаром;

что ждет российско-украинские взаимоотношения в 2021 году;

пожелания от Бориса Корчевникова и Александра Галицкого.

Премьера нового проекта телеканала «Спас» «Украина, которую мы любим» состоялась 28 ноября 2020 г. По словам гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, подобный проект было сложно представить в последние годы, когда Украина и Россия в основном обсуждаются в контексте вражды.

В передаче не затрагиваются политические вопросы — она посвящена культуре и истории страны.

Цель программы — напомнить, что обыкновенные граждане РФ и Украины хорошо относятся друг к другу, так как их объединяет одна история.

В передаче также рассказывают о культуре Украины, о ее достижениях в науке и искусстве. На сегодняшний день вышло четыре выпуска нового проекта об Украине.