Прямой эфир с Арменом Гаспаряном на YouTube-канале издания Украина.ру начнется в 16:00

Армен Гаспарян о годовщине Евромайдана и Карабахе — ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор». По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.

Кинорежиссер Олег Сенцов, который стал известным не благодаря своим фильмам, а из-за отбывания срока в российской тюрьме, поглумился над смертью Геннадия Кернеса. В день похорон мэра Харькова, с которым пришли попрощаться тысячи человек, Сенцов заявил, что это «похороны совка».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нового нападения России, которое якобы возможно в том числе из Крыма, будут мобилизованы все — и мужчины, и женщины.

Кабинет министров Украины 23 декабря принял решение об упрощении порядка оформления временного вида на жительство для определенных категорий граждан Белоруссии: предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, в частности, в сфере IT и инноваций, а также членов их семей (мужья, жены, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители).