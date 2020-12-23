В оперативном порядке был проведен медицинский осмотр. На теле задержанного выявлены множественные следы от внутривенных инъекций. Выяснилось, что Пупко наркоман со стажем и имеет серьезную наркотическую зависимость.
С его слов, на передовых позициях 14-й бригады военнослужащие выполняют задачи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, что является для них нормой. Командиры это игнорируют, а иногда и сами возглавляют употребление наркотиков или их продажу.
Это не первый раз, когда военнослужащего из 14-й бригады задерживают в ЛНР. Ранее народная милиция ЛНР задержала сослуживца Пупко Николая Тарасюка. Позднее он скончался от остановки сердца, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.