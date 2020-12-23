17 декабря военнослужащими ЛНР был задержан дезертир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ младший сержант Пупко. В ходе осмотра у задержанного были выявлены признаки сильного наркотического опьянения. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Ян Лещенко

В оперативном порядке был проведен медицинский осмотр. На теле задержанного выявлены множественные следы от внутривенных инъекций. Выяснилось, что Пупко наркоман со стажем и имеет серьезную наркотическую зависимость.

Нацист, наркоман, алкоголик. Ветеран «Азова» рассказывал детям о войне, а теперь в розыске за пытки и похищения людей © sun9-65.userapi.com

Это не первый раз, когда военнослужащего из 14-й бригады задерживают в ЛНР. Ранее народная милиция ЛНР задержала сослуживца Пупко Николая Тарасюка. Позднее он скончался от остановки сердца, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.