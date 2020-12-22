Немецкий политолог Александр Рар 21 декабря рассказал об особенностях «войны вакцин» от COVID-19 в мире

— Почему Украина продолжает отказываться от российской вакцины и на что рассчитывает?

— Как политика и бизнес мешают гуманитарному аспекту работы над вакциной и её распространению?

— Получит ли Украина российскую вакцину из других источников?

Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашем видео.

В Казахстане стартовало производство вакцины «Спутник V» © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.