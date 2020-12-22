— Почему Украина продолжает отказываться от российской вакцины и на что рассчитывает?
— Как политика и бизнес мешают гуманитарному аспекту работы над вакциной и её распространению?
— Получит ли Украина российскую вакцину из других источников?
Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашем видео.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V».
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.