В утреннем эфире интернет-издания Украина.ру 21 декабря политолог Алексей Цветков прокомментировал последние действия президента и парламента Молдавии, где вскоре пройдёт инаугурация нового главы государства Майи Санду

Зеленский о Санду: «Мне очень симпатична Молдавия с таким лидером» © пресс-служба президента Украины Игоря Додона. Противостояние между ними не прекращается даже после окончания выборов.

По итогам президентских выборов в Молдавии президентом стала экс-премьер страны и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она победила во втором туре президентских выборов набрав 57,75% голосов. У её соперника Додона — 42,25%. После избрания на пост президента Молдавии Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья и предложила оставить там вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. По её мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.