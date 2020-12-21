В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— Анонс событий на неделю;

— Ереван: шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе;

— Протесты фермеров в Молдавии;

— Политолог Алексей Цветков о ситуации с Приднестровьем и русским языком в Молдавии;

— Пандемия коронавируса: мутация вируса в Великобритании, ситуация с COVID-19 в России;

— Владимир Путин о новых вакцинах от коронавируса;

— Какие вакцины и когда появятся на Украине;

— Политолог Андрей Мишин объяснил, почему Украина отказывается от российской вакцины;

— Открытие новогодней елки в Киеве;

— Опросы: где россияне встретят Новый год, украинцы назвали главные достижения страны за 2020 год;

— Как украсили Киев к Новому году.