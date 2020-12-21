— Анонс событий на неделю;
— Ереван: шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе;
— Протесты фермеров в Молдавии;
— Политолог Алексей Цветков о ситуации с Приднестровьем и русским языком в Молдавии;
— Пандемия коронавируса: мутация вируса в Великобритании, ситуация с COVID-19 в России;
— Владимир Путин о новых вакцинах от коронавируса;
— Какие вакцины и когда появятся на Украине;
— Политолог Андрей Мишин объяснил, почему Украина отказывается от российской вакцины;
— Открытие новогодней елки в Киеве;
— Опросы: где россияне встретят Новый год, украинцы назвали главные достижения страны за 2020 год;
— Как украсили Киев к Новому году.