Депутат харьковского городского совета, глава фракции ОПЗЖ в харьковском горсовете Андрей Лесик поделился своими воспоминаниями о мэре Харькова Геннадии Кернесе. Лесик поделился своими мыслями о друзьях и врагах мэра, а также о будущем города без него

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщил его близкий друг бизнесмен Павел Фукс.

Кернес заболел коронавирусом в сентябре. Вскоре его перевезли в Германию и госпитализировали в клинику «Шарите». Долгое время о состоянии мэра не сообщалось, при этом утверждалось, что он перенес инсульт.

В октябре Кернес, несмотря на свою болезнь, победил на выборах мэра Харькова. Как заявляли в окружении градоначальника, он намеревался вернуться на Украину до конца года, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.