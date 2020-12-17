Напомним, сегодня 17 декабря Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщил его близкий друг бизнесмен Павел Фукс.
Кернес заболел коронавирусом в сентябре. Вскоре его перевезли в Германию и госпитализировали в клинику «Шарите». Долгое время о состоянии мэра не сообщалось, при этом утверждалось, что он перенес инсульт.
В октябре Кернес, несмотря на свою болезнь, победил на выборах мэра Харькова. Как заявляли в окружении градоначальника, он намеревался вернуться на Украину до конца года, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.