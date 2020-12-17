Глава государства вышел на связь из Ново-Огарево.
Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
Большую пресс-конференцию президента проводят с 2001 года.
Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы. В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа 18 минут, журналисты успели задать более 70 вопросов.