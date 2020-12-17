17 декабря с 12:00 проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

Глава государства вышел на связь из Ново-Огарево.

Безопасность превыше всего. О чем говорит заявление Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Большую пресс-конференцию президента проводят с 2001 года.

Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы. В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа 18 минут, журналисты успели задать более 70 вопросов.