Глава государства вышел на связь из Ново-Огарево.

Безопасность превыше всего. О чем говорит заявление Путина
Безопасность превыше всего. О чем говорит заявление Путина
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.

Большую пресс-конференцию президента проводят с 2001 года.

Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы. В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа 18 минут, журналисты успели задать более 70 вопросов.