Депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег Царёв прокомментировал вероятность дальнейшего развития протестов SaveФОП в Киеве в полномасштабный «Майдан», а также рассказал о том, насколько эффективны персональные санкции против украинских чиновников и какие из их интересов они действительно ограничивают

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины до 849 человек. В перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции России, вошли, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Под санкции также попали депутаты Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

В числе специальных экономических мер, применяемых в отношении указанных в перечне лиц,- замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории России.