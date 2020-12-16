Кроме того, он рассказал:
— Удастся ли зачистить протесты в Белоруссии?
— Стоит ли Александру Лукашенко опасаться санкций со стороны ЕС?
— О политических перспективах белорусских оппозиционерок Светланы Тихановской и Марии Колесниковой.
На днях белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поделилась своим разочарованием в европейских политиках. Она отметила, что слова западных политиков о поддержке критиков «режима Лукашенко» оказались просто словами, авторы которых опасаются реальных резких действий из-за возможных осложнений отношений с Кремлём.