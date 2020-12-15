Протестующие попытались установить палатки напротив здания Верховной Рады. Они объявили, что акция будет продолжаться до выполнения всех требований бизнесменов.
Силовики попробовали помешать митингующим, после чего на площади начались драки. Полиции пришлось распылить перцовый газ. Протестующих начали задерживать и отводить в автозаки.
К центру украинской столицы стягиваются дополнительные отряды полиции. Демонстранты продолжают акцию, некоторые из них бросают в правоохранителей палки и дымовые шашки.