В Киеве 15 декабря на акции предпринимателей против введения локдауна начались столкновения с полицией

«Налоговый майдан» в Киеве: ситуация начала выходить из-под контроля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Силовики попробовали помешать митингующим, после чего на площади начались драки. Полиции пришлось распылить перцовый газ. Протестующих начали задерживать и отводить в автозаки.

К центру украинской столицы стягиваются дополнительные отряды полиции. Демонстранты продолжают акцию, некоторые из них бросают в правоохранителей палки и дымовые шашки.