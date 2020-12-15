В Черкасской области Украины среди сосновых лесов находится город Орбита, заброшенный после катастрофы на Чернобыльской АЭС

Припять. Период полураспада памяти © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Сегодня большинство сооружений в городе находятся в аварийном состоянии. Лишь несколько домов имеют газовое снабжение. В настоящее время в Орбите проживают около 150 человек.

В городе-призраке работает всего один магазин. Нет аптеки, почты и больницы. Формально город-призрак считается незарегистрированным поселением, которое административно относится к селу Витово как «улица Орбита».