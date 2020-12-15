Изначально Орбиту решили построить в качестве города-спутника для Чигиринской гидроэлектростанции, ее строительство запустили в 1970 году. Однако после Чернобыльской трагедии строительство остановили, а вместе с ним замер и город.
Сегодня большинство сооружений в городе находятся в аварийном состоянии. Лишь несколько домов имеют газовое снабжение. В настоящее время в Орбите проживают около 150 человек.
В городе-призраке работает всего один магазин. Нет аптеки, почты и больницы. Формально город-призрак считается незарегистрированным поселением, которое административно относится к селу Витово как «улица Орбита».