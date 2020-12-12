Политолог-американист Вероника Крашенинникова в эфире Украины.ру рассказала о том, как надолго может затянутся подведение итогов выборов в США и зачем республиканцы тянут с признанием итогов

Вероника Крашенинникова: Байден пока еще не одержал победу на выборах в США Джо Байдена.

Напомним, 17 штатов США, где у власти находятся республиканцы, подали в Верховный суд документ, в котором поддержали иск Техаса о пересмотре президентских выборов. При этом данные штаты не присоединились к иску, а лишь выразили мнение в поддержку истца.

В то же время, четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах суда. Во всех четырех этих штатах победил с небольшим отрывом Байден, хотя лишь в трех из них у власти находятся демократы.