Советник главы ЛНР, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов обсудили в эфире YouTube-канала Украина.ру итоги парижского саммита 2019 года

Двенадцатый выпуск спецпроекта «Донбасс: минский процесс» посвящен годовщине парижского саммита и тому, какое влияние он оказал на мирный процесс на Донбассе.

Встреча в Совбезе ООН: первое участие ЛНР и ДНР и бойкот Украины и Запада © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Чего удалось достичь за это время и почему Украина уклоняется от прямых переговоров, обсудили эксперты в студии издания Украина.ру.