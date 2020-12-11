Двенадцатый выпуск спецпроекта «Донбасс: минский процесс» посвящен годовщине парижского саммита и тому, какое влияние он оказал на мирный процесс на Донбассе.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров государств «нормандского формата». Он казался самым серьезным импульсом к прекращению конфликта в Донбассе за последние годы: впервые после февраля 2015-го такой саммит завершился принятием совместного документа.
Чего удалось достичь за это время и почему Украина уклоняется от прямых переговоров, обсудили эксперты в студии издания Украина.ру.