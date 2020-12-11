На площади собрались несколько десятков людей. Они держат плакаты с надписями: «Варфоломей — слуга Помпео», «Варфоломею позор».
Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями патриарха Варфоломея Константинопольского, который заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и «временно терпит» его.
Это возмутило верующих, и они вышли на улицы, чтобы напомнить о том, что Онуфрий является Блаженнейшим митрополитом Киевским и страны, а также главой Украинской православной церкви.