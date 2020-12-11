Украинские верующие вышли на акцию протеста на Софийской площади в Киеве против заявлений патриарха ПЦУ Варфоломея

Дмитрий Скворцов: Вторжение Варфоломея только сплотило каноническую Церковь на Украине, сделав ее сильнее © из личного архива Дмитрия Скворцова

Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями патриарха Варфоломея Константинопольского, который заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и «временно терпит» его.

Это возмутило верующих, и они вышли на улицы, чтобы напомнить о том, что Онуфрий является Блаженнейшим митрополитом Киевским и страны, а также главой Украинской православной церкви.