Также политолог объяснил, почему белорусским предприятиям не следует бояться углубления интеграции между государствами.
Напомним, 8 декабря 1999 году в Москве президенты РФ и РБ Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства России и Беларуси.
8 декабря 1991 года в местечке Вискули заповедника Беловежская Пуща президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств и прекращении существования Союза Советских Социалистических Государств.