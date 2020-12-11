В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, почему Союзное государство России и Белоруссии можно считать успешным интеграционным проектом и требуется ли этому проекту «встряска»

«Это был сговор, и беловежскому ежу понятно» — Выдрин о развале СССР © РИА Новости, Владимир Трефилов

Напомним, 8 декабря 1999 году в Москве президенты РФ и РБ Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства России и Беларуси.

8 декабря 1991 года в местечке Вискули заповедника Беловежская Пуща президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств и прекращении существования Союза Советских Социалистических Государств.